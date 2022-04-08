Головні новини футболу 7 квітня: Динамо U-19 прощається з єврокубками, Шахтар починає збори в Туреччині
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 квітня.
Єврокубки
Україна прощається з єврокубками в цьому сезоні. Динамо U-19 поступилося Спортінгу та вилетіло з Юнацької Ліги УЄФА. Хлопці вийшли з прапорами України на плечах і майже створили подвиг на характері, але трішки не вистачило.
Аталанта розписала нічию з РБ Лейпциг в Лізі Європи. Бергамаскам забракло Х-фактору Маліновського, а фінальна пожежа могла завершитися поразкою. Вест Хем удесятьох втратив перемогу над Ліоном – гольовий слід Шахтаря в 1/4 ЛЄ, жах чемпіона світу, Україна в серцях. Барселона розписала неочікувану нічию з Айнтрахтом.
У Лізі конференцій празька Славія вирвала нічию з Фейєнордом. Українець доклався до феєрії з 6 голами. Буде-Глімт на останніх хвилинах дотис Рому, Марсель переграв ПАОК, а Лестер розійшовся миром з ПСВ.
Україна
Шахтар починає збори у Туреччині – українці вже очікують на легіонерів та тренерів. "Гірники" слідом за Динамо також проведуть спаринг в Польщі та загалом матимуть дуже насичений графік. Динамо зіграє проти колишнього клубу Луческу, а виручені гроші передадуть на підтримку українських сиріт. Тайсон переманив у свій клуб бразильця із Шахтаря.
Стадіон у Ірпені зазнав шокуючих пошкоджень під час рашистських бомбардувань. У Чернігові також розбили арену: "Страшна вирва глибиною 5-6 метрів". Капітан збірної України з футзалу замінованою дорогою вибирався з-під обстрілів у Херсоні.
Світ
УЄФА змінив правила фінансового фейр-плею – серйозне обмеження витрат на зарплати й трансфери. Російські футболісти в Європі непотрібні – двох гравців відправили додому, розірвавши контракти. Гвардіола став фаворитом на пост наставника збірної Бразилії.