Єврокубки

Україна прощається з єврокубками в цьому сезоні. Динамо U-19 поступилося Спортінгу та вилетіло з Юнацької Ліги УЄФА. Хлопці вийшли з прапорами України на плечах і майже створили подвиг на характері, але трішки не вистачило.

Аталанта розписала нічию з РБ Лейпциг в Лізі Європи. Бергамаскам забракло Х-фактору Маліновського, а фінальна пожежа могла завершитися поразкою. Вест Хем удесятьох втратив перемогу над Ліоном – гольовий слід Шахтаря в 1/4 ЛЄ, жах чемпіона світу, Україна в серцях. Барселона розписала неочікувану нічию з Айнтрахтом.

У Лізі конференцій празька Славія вирвала нічию з Фейєнордом. Українець доклався до феєрії з 6 голами. Буде-Глімт на останніх хвилинах дотис Рому, Марсель переграв ПАОК, а Лестер розійшовся миром з ПСВ.

Україна

Шахтар починає збори у Туреччині – українці вже очікують на легіонерів та тренерів. "Гірники" слідом за Динамо також проведуть спаринг в Польщі та загалом матимуть дуже насичений графік. Динамо зіграє проти колишнього клубу Луческу, а виручені гроші передадуть на підтримку українських сиріт. Тайсон переманив у свій клуб бразильця із Шахтаря.

Стадіон у Ірпені зазнав шокуючих пошкоджень під час рашистських бомбардувань. У Чернігові також розбили арену: "Страшна вирва глибиною 5-6 метрів". Капітан збірної України з футзалу замінованою дорогою вибирався з-під обстрілів у Херсоні.

Світ

УЄФА змінив правила фінансового фейр-плею – серйозне обмеження витрат на зарплати й трансфери. Російські футболісти в Європі непотрібні – двох гравців відправили додому, розірвавши контракти. Гвардіола став фаворитом на пост наставника збірної Бразилії.