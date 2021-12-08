Ліга чемпіонів

Шахтар на останніх секундах втратив перемогу над Шерифом. Молдовська команда у компенсований час відповіла на гол Фернандо. "Гірники" завершили виступи в Лізі чемпіонів, не вигравши жодного матчу. Роберто Де Дзербі, який довірився вчора молоді, прокоментував ситуацію.

Олександр Зінченко провів контрастний матч у Лізі чемпіонів. Українець вирізав зразковий асист на ворота РБ Лейпциг, але дозволив з-під себе забити. Атлетіко прорвався у плей-офф Ліги чемпіонів, Мілан програв Ліверпулю, а Реал здолав Інтер і виграв групу Шахтаря.

Україна

Динамо офіційно продовжило контракт з Діалло, який розриває у молодіжній команді. Мораєс, за чутками, піде з Шахтаря після матчу з Олександрією. Марлос нібито також покине Шахтар і повернеться у Бразилію. Тете у збірній України: чому це реальніше, ніж ви думаєте?

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