Головні новини футболу 7 грудня: Маліновський має ще один варіант в АПЛ, Азар пішов зі збірної
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 грудня.
Україна
Рух розписав бойову нічию з Чорноморцем – львів'яни оформили камбек з 0:2 і завершили рік поза зоною вильоту. Власника Чорноморця відправили до СІЗО, а суд призначив заставу у понад 100 мільйонів.
Шахтар відзвітував про великий збір генераторів для України: гранди Європи, екс-гравець і тренер донеччан долучились. Динамо профінансувало забезпечення військової частини, яка звільняє Луганську і Донецьку області.
Трансфери
Кріштіану Роналду відреагував на чутки про домовленість із сенсаційним клубом.
Руслан Маліновський може переїхати в Лондон навіть без Тоттенхема. Шахтар зазнав невдачі у спробі придбати бразильського таланта.
Реал купує 16-річного рекордсмена за 70 мільйонів – Барселона та ПСЖ програли конкуренцію. Беллінгем відмовить Реалу заради Ліверпуля через особисту причину.
Інші новини
Легенда Челсі назвав головну проблему Віталія Миколенка в АПЛ. Артета перервав мовчанку щодо трансферу Михайла Мудрика.
Азар офіційно завершив кар'єру у збірній Бельгії після провалу на ЧС-2022. Флік офіційно продовжить тренувати збірну Німеччини.