Україна

Рух розписав бойову нічию з Чорноморцем – львів'яни оформили камбек з 0:2 і завершили рік поза зоною вильоту. Власника Чорноморця відправили до СІЗО, а суд призначив заставу у понад 100 мільйонів.

Шахтар відзвітував про великий збір генераторів для України: гранди Європи, екс-гравець і тренер донеччан долучились. Динамо профінансувало забезпечення військової частини, яка звільняє Луганську і Донецьку області.

Трансфери

Кріштіану Роналду відреагував на чутки про домовленість із сенсаційним клубом.

Руслан Маліновський може переїхати в Лондон навіть без Тоттенхема. Шахтар зазнав невдачі у спробі придбати бразильського таланта.

Реал купує 16-річного рекордсмена за 70 мільйонів – Барселона та ПСЖ програли конкуренцію. Беллінгем відмовить Реалу заради Ліверпуля через особисту причину.

Інші новини

Легенда Челсі назвав головну проблему Віталія Миколенка в АПЛ. Артета перервав мовчанку щодо трансферу Михайла Мудрика.

Азар офіційно завершив кар'єру у збірній Бельгії після провалу на ЧС-2022. Флік офіційно продовжить тренувати збірну Німеччини.