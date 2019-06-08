Головні новини футболу 7 червня: Україна принизила Сербію, збірна U-20 вийшла у півфінал ЧС-2019, Азар перейшов у Реал

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 червня.

Збірні України

Національна команда України не помітила Сербію у львівському матчі в рамках відбору до Євро-2020. Відео красивих голів від "банди" Шевченка Вашій увазі.

Молодше покоління головної команди, збірна U-20 перемогла Колумбію і пробилась у півфінал чемпіонату світу-2019. Маєте можливість переконатись у потенціалі молоді "жовто-синіх", переглянувши відеоогляд переможного поєдинку.

На жаль, перемога України U-20 коштувала дорого, один з лідерів команди зазнав дуже важкої травми.

Європа

Реал офіційно оголосив про найочікуваніший трансфер цього літа.

Екс-гравець Шахтаря замінив травмованого Неймара у заявці збірної Бразилії на Копа Амеріка.

Легендарний італійський воротар може опинитись в Барселоні, такого ніхто не очікував.

Україна

Тренер Шахтаря вже однією ногою в італійському гранді, відомі фінансові подробиці. А донецький клуб розглядає відомого іспанського фахівця на заміну чинному наставнику.

Президент Динамо поділився думками щодо майбутніх трансферів київського клубу.

Молодий талант "біло-синіх", який зараз є одним з лідерів України U-20 зацікавив європейський гранд.