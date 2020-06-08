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ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Головні новини футболу 7 червня: Динамо безжально знищило конкурента, Шевченко отримав контракт у збірній України

07:00 547 Читать на русском
Головні новини футболу 7 червня: Динамо безжально знищило конкурента, Шевченко отримав контракт у збірній України
Головні новини футболу 7 червня

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 червня.

УПЛ

Динамо розтрощило Олександрію в рамках 25-го туру Прем'єр-ліги. Цітаішвілі та інші українці видали шоу, 4-й дебютант, такі різні легіонери та матч року Михайличенка. Наставник киян задоволений результатом, а керманич "містян" виділив головні причини невдачі. Завдяки цій перемозі Динамо піднялося на третє місце, тоді як Олександрія втратила шанс зрівнятися з "біло-синіми" за очками.

В інших матчах ігрового дня теж було гаряче. СК Дніпро-1 не без суперечливого суддівства втримав вольову перемогу над Львовом і закріпився в лідерах "нижньої шістки". Олімпік розписав бойову нічию з Маріуполем у поєдинку з чотирма голами та скандальними рішеннями арбітра.

Збірна України та українці

Андрій Шевченко продовжить роботу зі збірною України – тренеру запропонували новий контракт, він незабаром його підпише. Андрій Миколайович зізнався, коли наступного разу збереться національна збірна.

Олександр Зубков відзначився за Ференцварош розкішним голом з-за меж штрафного майданчика. Це допомогло його команді перемогти в чемпіонаті Угорщини – Сергій Ребров знищив суперника потужним другим таймом. Юрій Вернидуб продовжив переможну серію в Білорусі.

Європа

Фінал Ліги чемпіонів 2019/20 перенесуть у Лісабон. УЄФА схвалює відновлення чемпіонату Франції в економ-режимі.

Барселона може підписати конкурента Зінченка. Каталонці планують дві нові хвилі зменшення зарплатні – можливий конфлікт з гравцями перед відновленням сезону. Лука Йовіч знову потрапив у скандал – форвард Реала міг порушити протокол Ла Ліги через любов до барбекю.

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