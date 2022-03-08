Легіонери УПЛ

ФІФА офіційно призупинила контракти іноземних гравців і тренерів з українськими клубами. До кінця сезону легіонери зможуть вільно грати деінде, після чого повернуться в Україну.

Палмейрас веде переговори з Шахтарем щодо трансферу Фернандо. А от перехід Нереса в Сан-Паулу на межі зриву – бразильці висунули зірці "гірників" серйозну умову.

Вітінью хоче покинути Динамо – є варіант з рідним клубом. Кендзьора може перейти в Лех – екс-клуб динамівця вражаюче підтримав Україну на очах гравця.

Підтримка України

Лєвандовскі розірвав контракт зі спонсором, який допомагає Росії у війні з Україною, хоча довелось платити компенсацію. АПЛ припинить трансляції в Росії, Бундесліга також думає над виходом з країни-агресора. Щоправда, ФІФА досі не дискваліфікувала Росію з відбору на ЧС-2022 – матч із Польщею може відбутися.

Наші за кордоном

Тоттенхем розгромив Евертон, а Віталій Миколенко вийшов, коли рятувати було нічого. Руслан Маліновський претендує на звання найкращого гравця Аталанти в лютому. Олександр Зубков з прапором України зірвав овації фанатів Ференцвароша на очах у російського тренера.