Головні новини футболу 7 березня: Динамо скандальною перемогою повернулося в зону ЛЧ, успіхи Барселони, Ліверпуля і БД

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 7 березня.

Україна

Динамо в скандальному матчі обіграло Олександрію та повернулося на друге місце УПЛ: Миколенко робить 2 голи, Шабанов з рекордом, а суддя у вогні. Олексій Михайличенко назвав ключові моменти переможного поєдинку та підтримав дискваліфікованого Бєсєдіна. Володимир Шаран поскаржився, що суддівство вплинуло на результат.

Десна перемогла Зорю у битві за медалі – Катерина Монзуль показала дві суперечливі червоні картки після втручання VAR. Віктор Скрипник пояснив, як поразка може допомогти його команді. Ворскла мінімально переграла Олімпік – донеччани зазнали сьомої поразки в УПЛ поспіль.

Європа

Ліверпуль оновив власний рекорд чемпіонатів Англії за домашніми перемогами, здолавши у важкому матчі Борнмут. Салах перевершив досягнення Торреса та ще 2 легенд Ліверпуля і повторив неймовірний рекорд Оуена. Тоттенхем вирвав нічию у Бернлі, а от Арсенал здолав Вест Хем.

Барселона здобула складну перемогу над Реал Сосьєдадом – каталонці повернули лідерство у Ла Лізі завдяки голу Мессі. Атлетіко розписав результативну нічию з Севільєю. Мілан оголосив про звільнення Бобана – легенда "россонері" публічно критикував керівництво.

Дортмунд обіграв Гладбах і вистрибнув на друге місце Бундесліги – поява Санчо вирішила долю рівного дербі Борусій. Вольфсбург перед грою з Шахтарем стримав одного з лідерів Бундесліги – екс-динамівець міг стати героєм. Байєр розтрощив Айнтрахт, а Шальке не переграв Хоффенхайм.

Наші за кордоном

Андрій Лунін і фантастичний гол на премію Пушкаша допомогли Ов'єдо виграти матч за життя – українець з заявкою на Реал. Альбасете з Романом Зозулею зіграв унічию проти Жирони – наш форвард не забиває вже 15 матчів поспіль.

Олександр Зінченко пропустить дербі проти Манчестер Юнайтед – песимістичний прогноз британських ЗМІ. Роман Яремчук повернеться пізніше, ніж очікувалось – відновлення форварда збірної України затягується.

Роман Безус і Едуард Соболь оформили асисти та залишилися лідерами бельгійської ліги, Ігор Пластун спровокував ганебну поразку Гента. Іван Петряк відзначився голом і організував ще один, посприявши розгромній перемозі Фехервара.