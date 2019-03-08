Головні новини футболу 7 березня: Динамо поступилося Челсі в Лізі Європи, Рома звільнила головного тренера

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 березня.

Ліга Європи

Динамо поступилося Челсі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів і огляд розгрому. У першому таймі кияни не отримали заслужений пенальті, коли м'яч влучив у руку Алонсо. Однак загалом віце-чемпіон України не мав шансів зачепитися за прийнятний результат – довгий час рятував Бойко, але Вілліан все ж встановив рекорд.

Бразилець після гри зізнався, що йому подобається грати проти Динамо ще з часів виступів за Шахтар. Інший герой зустрічі Педро вважає, що попереду важкі 90 хвилин у Києві. Олександр Хацкевич запевняє, що його команда показала футбол, гідний європейського рівня. Мауріціо Саррі очікує, що друга гра буде за схожим сценарієм.

Зеніт з Ракицьким зазнав історичного фіаско від Вільяреала – не обійшлося без фейлів екс-лідера Шахтаря. Арсенал сенсаційно поступився Ренну – лондонці в меншості відіграли другий тайм. Анйтрахт і Інтер голів не забивали, але матч запам'ятався розкішним перфомансом німецьких вболівальників. Наполі розгромив Зальцбург, Валенсія обіграла російський Краснодар.

Відлуння Ліги чемпіонів

Кошмар, прокляття, приниження, або Чому Неймар та Мбаппе можуть втекти у Мадрид: реакція світових ЗМІ на сенсаційний вихід Манчестер Юнайтед у чвертьфінал Ліги чемпіонів після дуелі з ПСЖ. Уле Гуннар Сульшер впевнений, що "дияволи" можуть пройти весь турнірний шлях. Неймар облаяв арбітра у соцмережах та ризикує отримати дискваліфікацію.

VAR вирішив долю двох матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – відео суперечливих епізодів. Найбільше постраждала Рома, яку захищала італійська преса. Однак Еусебіо Ді Франческо це не врятувало – римський клуб оголосив про звільнення головного тренера. Вже визначився головний претендент на посаду. Водночас Ікер Касільяс встановив рекорд за перемогами в Лізі чемпіонів – позаду навіть Роналду.

Інші новини

УЄФА розпочав розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей. Англійський клуб підтримав старт цієї процедури. Українська зірка "містян" Олександр Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбек.

Фанати Реала назвали головного винуватця у проваленому сезоні – неочікуваний вибір. Королівський клуб розпочав перемовини з Моурінью – призначення може відбутися цього тижня. "Вершкові" на місяць втратили Васкеса та Карвахаля через травми. Рамос пригрозив Пересу покинути Реал: "Ти мені платиш, і я йду".

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