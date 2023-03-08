Ліга чемпіонів

Челсі взяв реванш у дортмундської Борусії та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Матч дав жахливі сигнали для Михайла Мудрика, який відсидів весь вечір в запасі. Бенфіка знищила Брюгге та вийшла в 1/4 Ліги чемпіонів, а Роман Яремчук провів слабкі 62 хвилини проти колишнього клубу.

Сьогодні відбудуться ще два матчі 1/8 фіналу. Баварія приймає ПСЖ, а Мілан їде в гості до Тоттенхема. Анонси незабаром з'являться на сайті.

Збірна України

Технічний спонсор збірної України дав абсурдне пояснення щодо співпраці з Зенітом. Сергій Ребров пролив світло на можливість роботи в збірній України. Ярмоленко навіть в Динамо заробляв більше – відомо, скільки Аль-Айн платить капітану. Збірна України U-17 розбила Кіпр в еліт-раунді відбору до Євро-2023.

Трансфери Реала

Андрію Луніну та ще 5 гравцям вказують на двері – Перес запланував масштабну перебудову в Реалі. Мадрид несподівано змінює думку щодо Модріча. Реал вербує юну зірку Бундесліги через батька.