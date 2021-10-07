Україна

Форвард Шахтаря Лассіна Траоре може пропустити рік. Лікар "гірників" розповів, що незабаром гравець буде прооперований, а його термін відновлення складе мінімум 9 місяців. Шахтар вже знайшов заміну буркінійцю в Туреччині.

Україна U-19 перестріляла Мальту в матчі з 6-ма голами. Підопічні Володимира Єзерського з перемоги стартували у відборі Євро-2022.

Кривбас повернувся на друге місце Першої ліги – всі результати. Львівські Карпати знову перемогли і продовжили переможну ходу в Другій лізі.

Мірча Луческу натякнув, де може опинитися після прощання з Динамо.

Національні збірні

Збірна Іспанії стала першим фіналістом Ліги націй 2020/21. Команда Луїса Енріке здолала Італію на Сан-Сіро. Суперником "Фурії Рохи" у фіналі стане переможець пари Бельгія – Франція. "Скуадра Адзурра" перервала рекордну безпрограшну серію, яка налічувала 37 матчів і розпочалася в грі проти України у жовтні 2018-го.

Фінляндія – Україна: "синьо-жовтих" вважають фаворитом поєдинку – прогноз на матч відбору ЧС-2022, який відбудеться 9 жовтня в Гельсінкі.

Екс-гравець збірної України Максим Калініченко зізнався в участі у договірних матчах.

Світ

Мадридський Реал підготував фантастичний контракт для Кіліана Мбаппе. Але мама нападника ПСЖ заявила, що форвард може залишитися в ПСЖ, підписавши новий контракт. Чинна угода нападника розрахована до літа наступного року.

Правило офсайду може стати значно простішим – Італія готова надати полігон для революції.