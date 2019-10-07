Головні новини футболу 6 жовтня: Динамо у скандальному матчі знищило Колос, Зінченко з Ман Сіті віддалився від Ліверпуля

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 жовтня.
Україна
Динамо поглумилось над Колосом, але перемога має скандальний присмак. Головний тренер киян різко відреагував у коментарі після матчу. Вашій увазі відео погрому.
Шахтар на класі обіграв СК Дніпро-1. Найважливіші моменти матчу можна переглянути за посиланням.
"Карпати знов програли в футбол" – актуальні рядки відомої пісні. Кривдником львів'ян стала Олександрія. Футбол 24 підготував для вас відео красивих голів цього поєдинку.
Європа
Барселона знищила Севілью, двох гравців каталонців вилучили, а Мессі забив дебютний гол у сезоні. Також відбулись інші матчі чемпіонату Іспанії.
Інтер та Ювентус помірялись силами у Дербі Італії, де сильнішими виявились туринці.
Манчестер Юнайтед несподівано програв Ньюкаслу, а Челсі здобув переконливу перемогу.
Реал націлився на форварда Манчестер Сіті, а підбірка фото дівчини гравця не залишить байдужим жодного вболівальника.
Українці за кордоном
Олександр Зінченко не врятував Манчестер Сіті від сенсаційної поразки.
Руслан Маліновський з Аталантою впевнено здолав команду іншого українського легіонера.
Брюгге з Едуардом Соболем не помітив суперника, за якого виступає форвард збірної України.