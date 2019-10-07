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Головні новини футболу 6 жовтня: Динамо у скандальному матчі знищило Колос, Зінченко з Ман Сіті віддалився від Ліверпуля

07:00 61 Читать на русском
Головні новини футболу 6 жовтня: Динамо у скандальному матчі знищило Колос, Зінченко з Ман Сіті віддалився від Ліверпуля
Колос – Динамо / Фото Футбол 24

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 жовтня.

Україна

Динамо поглумилось над Колосом, але перемога має скандальний присмак. Головний тренер киян різко відреагував у коментарі після матчу. Вашій увазі відео погрому.

Шахтар на класі обіграв СК Дніпро-1. Найважливіші моменти матчу можна переглянути за посиланням.

"Карпати знов програли в футбол" – актуальні рядки відомої пісні. Кривдником львів'ян стала Олександрія. Футбол 24 підготував для вас відео красивих голів цього поєдинку.

Європа

Барселона знищила Севілью, двох гравців каталонців вилучили, а Мессі забив дебютний гол у сезоні. Також відбулись інші матчі чемпіонату Іспанії.

Інтер та Ювентус помірялись силами у Дербі Італії, де сильнішими виявились туринці.

Манчестер Юнайтед несподівано програв Ньюкаслу, а Челсі здобув переконливу перемогу.

Реал націлився на форварда Манчестер Сіті, а підбірка фото дівчини гравця не залишить байдужим жодного вболівальника.

Українці за кордоном

Олександр Зінченко не врятував Манчестер Сіті від сенсаційної поразки.

Руслан Маліновський з Аталантою впевнено здолав команду іншого українського легіонера.

Брюгге з Едуардом Соболем не помітив суперника, за якого виступає форвард збірної України.

blog_ava
Колос – Динамо: Ступар знищив головного арбітра зустрічі за жахливі помилки
06:30
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