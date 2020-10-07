Збірна України

Воротарі Лунін і Паньків здали позитивні тести на коронавірус. Лікар збірної України прокоментував ситуацію з хворими на COVID-19 – команда продовжила підготовку до Франції.

Андрій Шевченко поспілкувався із пресою напередодні спарингу з французами. "Жодних реваншистських настроїв у нас немає": Ярмоленко пригадав, як збірна Франції не пустила українців на ЧС-2014.

Асистент керманича збірної Олександр Шовковський натякнув на повернення у ворота збірної. Натомість Юхим Конопля поділився першими враженнями від Шевченка і партнерів по збірній України.

УПЛ

Київське Динамо офіційно підписало Клейтона – перший іноземний новачок для Луческу. Далі "біло-сині" офіційно оформили перехід Белуце з Брайтона. Також кияни закрили трансфер Костевича з польського Леха.

Луганська Зоря оформила трансфери форварда Фенербахче і вихованця Шахтаря. Натомість Олександрія підсилилась захисниками Динамо та Шахтаря.

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"Мрію повернутися у збірну України": Артем Кравець – про новий клуб, пошуки квартири і шанси Динамо в Лізі чемпіонів. Усі трансфери наших легіонерів літа-осені-2020: знову Бельгія, занепад екс-форварда Шахтаря, замість Баварії – Білорусь.

Ювентус підірвав бомбу, Фонсека отримав бажане, екс-зірка УПЛ продовжує Одіссею – топ-7 трансферів дедлайну в Серії А. "Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020.