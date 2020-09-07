Іспанія – Україна

Збірна України жахливо провела другий тур Ліги націй. Іспанія розтрощила нас з рахунком 4:0 – бенефіс 17-річного таланта, повторення історичного антирекорду. Дивіться відео голів і огляд провального матчу.

Андрій Шевченко виправдав гравців, назвав причини розгромної невдачі та натякнув на певні зміни. Національна команда зазнала найбільшої поразки під його керівництвом. Ігор Харатін став 25-м дебютантом у збірній в період роботи Шевченка.

Серхіо Рамос завдяки дублю у ворота України вирвався на восьме місце списку бомбардирів в історії збірної Іспанії. Ансу Фаті встановив історичні рекорди, відвозивши "синьо-жовтих".

Європа

Швейцарія розписала нічию з Німеччиною – грамотні корективи після України, блиск екс-конкурента Коно, слабка Бундестім. Суперники залишили нашу збірну на другому місці у квартеті Ліги націй.

В інших матчах ігрового дня Греція виграла дербі Балкан, Сербія та Туреччина сильнішого не виявили, Росія втримала вікторію над Угорщиною, Уельс і Фінляндія також перемогли.

Ліонель Мессі нарешті здав тест на COVID-19 та готовий повернутись до табору Барселони. Аргентинець розчарований своїми партнерами, бо вони не підтримали капітана у війні з клубом.

Україна

Динамо повідомило про стан здоров'я травмованого Микити Бурди – захиснику знадобиться операція. Владислав Супряга погодився перейти в Болонью, Мірча Луческу не проти відпустити форварда.

Рух може піти на самоізоляцію через новий спалах коронавірусу. Лідер Львова близький до переходу в чемпіонат Португалії. Зоря розтрощила Олександрію в спарингу з чотирма голами – дебютний м'яч Гладкого та шедевр Юрченка.

Карпати провально стартували у Другій лізі, зазнавши розгрому від Поділля. Ще була перша неявка в чемпіонаті та перестрілка у Бурштині. Карпати повідомили про чергові випадки коронавірусу в команді.