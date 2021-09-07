Головні новини футболу 6 вересня: збірна України вилетіла в Чехію, УАФ пояснила розрив із Шевченком, новий тренер Львова
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 вересня.
Україна
Збірна України вирушила на товариський матч із Чехією. УАФ виступила з офіційною заявою щодо припинення співпраці з Шевченком – фахівцю готували контракт до Євро-2024.
Українська Прем'єр-ліга затвердила дати та час початку матчів восьмого та дев'ятого турів. Тим часом Львів офіційно призначив Дулуба головним тренером.
Трансфери
Ветеран Франк Рібері став гравцем новачка Серії А. Міланський Інтер узгодив підписання Онана з Аякса.
Український голкіпер з досвідом виступів у Європі перейшов у клуб Другої ліги. Львівський Рух підпише екс-одноклубника Тайсона в Інтернасьйоналі.
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