Головні новини футболу 6 вересня: Україна U-21 погано стартувала у відборі Євро-2021, Нідерланди перестріляли Німеччину

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 вересня.

Збірні України

Молодіжна збірна України невдало стартувала у кваліфікації до Євро-2021. У першому матчі наша команда вдома поступилася Фінляндії. Не обійшлося без удачі для суперника, однак українці змарнували свої шанси та припустилися грубих помилок. Для Руслана Ротаня цей матч став офіційним дебютом на чолі "молодіжки". Тренер заявив, що трагедії з поразки він не робить.

Доросла збірна продовжує підготовку до матчу проти Литви, який відбудеться сьогодні о 19:00. Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції запевнив, що гравці очікують серйозного поєдинку. Його візаві зі збірної Литви розповів про свої амбіції в протистоянні з Україною. "Синьо-жовті" провели тренування на штучному газоні, який може створити проблеми.

Ми підготували детальне представлення опонента. Литва – незручний суперник України, тренер-хуліган і жахи Шевченка: вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброю.

Відбір до Євро-2020

Триває п'ятий тур кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. У центральному матчі ігрового дня Нідерланди на виїзді перемогли Німеччину. Гамбург побачив неймовірну дуель з шістьма голами: пенальті, автогол і дебютний м'яч Френкі де Йонга.

В іншому поєдинку зустрілися два "динамівці". Беньямін Вербіч зі Словенією завдав першої поразки Томашу Кендзьорі, але Польща залишилася в лідерах групи. Павло Пашаєв "привіз" Азербайджану автогол, Білорусь здобула дебютну перемогу в рамках відбору, а Бельгія та Австрія знищили своїх опонентів. Чинний віце-чемпіон світу Хорватія розгромно переграла Словаччину.

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