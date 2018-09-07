Головні новини футболу 6 вересня: Україна перемогла Чехію в стартовому матчі Ліги націй, Динамо заявилось на Лігу Європи

Україна здолала Чехію в матчі Ліги націй / фото: Є. Кравса

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 6 вересня.

Україна здолала Чехію в матчі Ліги націй

Збірна України успішно стартувала у Лізі націй. Підопічні Андрія Шевченка на виїзді здолали Чехію – відео голів та огляд матчу.

Українці пропустили першими вже на старті поєдинку. Під завісу першого тайму Євген Коноплянка зрівняв рахунок, а вже у компенсований до другого тайму час Олександр Зінченко забив переможний гол. Після гри Андрій Шевченко, який дещо здивував стартовим складом, прокоментував вольову перемогу своїх підопічних.

До слова, поєдинок розпочався на 15 хвилин пізніше – на стадіоні двічі зникало світло.

Ліга націй

В центральному матчі дня Ліги націй Німеччина та Франція розписали нульову нічию. Історичний перший гол у турнірі забила команда Грузії, яка в підсумку перемогла Казахстан.

Уельс впевнено розгромив Ірландію, Болгарія на виїзді перемогла Словенію, а Латвія не змогла здолати Андорру.

Гравці збірної Данії вирішили конфлікт з місцевою Федерацією футболу та повернулись в національну команду перед матчем проти Уельсу.

Також стала відома бригада арбітрів на матч Україна – Словаччина, який пройде 9 вересня у Львові.

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