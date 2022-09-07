Тріумфальний Шахтар

Шахтар шикарно стартував у Лізі чемпіонів. Донеччани у першому матчі розгромили Лейпциг. Не обійшлося без удачі, але команда Ігоря Йовічевіча провела фантастичний матч. Тренер виділив двох очевидних героїв.

Мар'ян Швед оформив дубль з допомогою двох угорців, а Михайло Мудрик виблискував на фоні розбитого суперника. Молодь Шахтаря також вдало стартувала в Юнацькій лізі УЄФА, обігравши Лейпциг.

Ліга чемпіонів

Реал поділяє з Шахтарем лідерство у групі після розгрому Селтіка. Манчестер Сіті розбив Севілью з новими подвигами Холанда. ПСЖ завдяки дублю Мбаппе здолав Ювентус. Борусія Д красиво переграла Копенгаген, а от Челсі осоромився поразкою від загребського Динамо.

Україна

Динамо прибуло на матч з Фенербахче у Лізі Європи – Луческу взяв до Стамбула 25 гравців. СК Дніпро-1 оголосив заявку на Лігу конференцій – Кучер відчепив двох зіркових легіонерів. Шахтар презентував нову форму на сезон 2022/23 – шана історії та дизайн у стилі мілітарі. Зоря офіційно оголосила про підписання Бутка.