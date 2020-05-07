Головні новини футболу 6 травня: Німеччина й інші країни відновлюють чемпіонати, Дибала подолав коронавірус

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 травня.

Коронавірус

Німецький уряд на чолі з Ангелою Меркель офіційно дозволив відновлення Бундесліги. Перші матчі чемпіонату Німеччини пройдуть вже 15 травня. Це перша європейська топ-ліга, яка поновить змагання після вимушеної паузи.

Окрім Бундесліги, про відновлення футбольних змагань оголосили ще у кількох країнах – Угорщині, Хорватії, Туреччині та Сербії. А от Бельгія, вочевидь, все ж завершить сезон – у країні заборонили проведення матчів до кінця липня.

Форвард Ювентуса Пауло Дибала подолав хворобу, з якою боровся ще з березня.

Україна

Сергій Ребров справді може стати наставником Фенербахче. Турецькі ЗМІ активно розвивають тему можливого приходу легенди Динамо та збірної України.

Сергій Ковалець очолить Чорноморець. На цій посаді він змінить Остапа Маркевича, який нещодавно покинув клуб через суттєве скорочення фінансування. Офіційно про це мають оголосити найближчим часом.

Михайло Метревелі та Олег Смалійчук, які претендують на посаду президента УПЛ, розповіли про свої плани у разі обрання.

Андрій Шевченко і Сергій Ребров потрапили у неприємний історичний рейтинг АПЛ.

Світ

Колишній форвард Шахтаря Чіпріан Маріка буде судитися зі своєю коханкою, через яку став фігурантом секс-скандалу в Румунії.

Ар'єн Роббен може відновити кар'єру. Знаменитий голландець, який минулого року повісив бутси на цвях, отримав пропозицію з-за океану.

Відомий італійський форвард Алессандро Матрі, який тричі вигравав Скудетто, оголосив про завершення виступів на професіональному рівні.