Серія А

Вчора вечір футболу подарувала Італія. Андрій Шевченко вдруге поспіль набрав очки у Серії А. Його Дженоа забила вишуканий гол і відстояла важку нічию з Сассуоло. Український тренер залишився задоволений результатом.

Мілан впевнено переграв Рому. "Россонері" показали хороший футбол, а їхній голкіпер не дозволив суперникам відігратися. Ювентус і Наполі розписали нічию, а Лаціо врятувався від поразки у божевільній перестрілці з шістьма голами.

Українці в Іспанії

Андрій Лунін напередодні успішно зіграв за Реал. Іспанські ЗМІ позитивно оцінили зусилля українця, заявивши, що Лунін виганяє привидів. Карло Анчелотті прокоментував гру Андрія, додавши загадкову заяву. Богдан Мілованов забив переможний гол Вільяреалу та створив найбільшу сенсацію в Кубку Іспанії.

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