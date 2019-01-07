Головні новини футболу 6 січня: Селезньов пройшов медогляд у Малазі, Реал знову програв, сенсації в Кубку Англії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 січня.

Україна

Керманич Шахтаря Паулу Фонсека зізнався, що міг покинути Шахтар у грудні заради клубу АПЛ. Також фахівець підтвердив підписання Шахтарем Маркоса Антоніо та розповів про ще одного потенційного новачка.

Ним повинен стати Кайо Фернандес – Бенфіка позмагається з Шахтарем за бразильця. Також київське Динамо цікавиться американським форвардом Новаковічем.

Окрім того, Динамо продовжує стежити за Берічем, якого хотіло підписати влітку, а такожза гравцем ЦСКА Десподовим – кияни проявляли інтерес до болгарина ще рік тому.

Трансфери

Півзахисник Браїм Діас офіційно перейшов у Реал із Манчестер Сіті. А ветеран Джермейн Дефо підсилив Рейнджерс – його тренуватиме Джеррард.

Українець Євген Селезньов пройшов медогляд у Малазі та вже невдовзі підпише контракт на 2,5 року з "анчоусами".

Римський Лаціо хоче орендувати Малкома з іспанської Барселони. Натомість Ювентус націлився на Альбу, який не може домовитися з каталонцями про новий контракт.

Інші топ-події

У чемпіонаті Іспанії Реал безвольно програв Реал Сосьєдаду та залишився на 5-му місці в Ла Лізі. Тим часом Севілья вдома розписала результативну нічию з Атлетіко.

У Кубку Англії Манчестер Сіті з Зінченком розтрощив Ротерхем і вийшов до 1/16 фіналу – відео голів та огляд матчу. Натомість Лестер і Фулхем вилетіли від представників нижчих дивізіонів.

Також Андерлехт Макаренка призначив Рюттена новим тренером. А Уле Гуннар Сульшер озвучив завдання Манчестер Юнайтед на сезон.