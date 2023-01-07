Україна і наші за кордоном

Динамо програло судову справу у допінговому скандалі Артема Бєсєдіна. Претензії киян визнані безпідставними – рішення Печерського суду столиці.

Віталій Миколенко вилетів з Кубка Англії. Евертон програв Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд, а українець змарнував супершанс і припустився результативної помилки.

Трансфери

МЮ підписав екс-голкіпера збірної Англії. Це перший новачок "червоних дияволів" у зимове вікно.

Трансфер Мудрика: Арсенал зберігає спокій попри дві невдачі, Челсі не вистачає коштів. Агент Мудрика пролив світло на майбутнє гравця.

Динамо може віддати двох гравців у Зорю, а ще один вихованець киян вже перейшов у Верес.

Лондонський Челсі підписав капітана молодіжної збірної Бразилії.

Світ

Помер Джанлука Віаллі. Колишній нападник і тренер збірної Італії програв боротьбу раку підшлункової залози. Йому було 58 років.

Александер Чеферін залишиться президентом УЄФА. Ніхто, крім нього, більше не висунув своєї кандидатури.

Кріштіану Роналду не дебютував за Аль-Наср. Португалець лише спостерігав, як його нова команда перемогла з асистом голкіпера на жахливому полі.