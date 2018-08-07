Головні новини футболу 6 серпня: Супряга близький до переходу в Динамо, кияни готуються до Ліги чемпіонів

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 6 серпня.

Динамо майже оформило перехід Супряги

У понеділок ЗМІ повідомили, що нападник збірної України U-19 і СК Дніпро-1 Владислав Супряга став гравцем Динамо. Пізніше головний тренер "біло-синіх" Олександр Хацкевич заявив, що поки не знає про перехід форварда, але і не спростував його.

Сам гравець повідомив, що контракт з Динамо ще не підписував. За неофіційною інформацією, Динамо запропонувало за Супрягу значно більше, ніж Аякс та РБ Лейпциг. Вони були готові віддати за нападника 3 млн євро.

Славія – Динамо

Київський клуб прибув до Чехії на поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Кияни полетіли на матч без Шапаренка, але з Буено і Сідклеєм. Пізніше стало відомо, що Динамо дозаявило Буено на матчі УПЛ та ЛЧ.

На передматчевій прес-конференції керманич "біло-синіх" Хацкевич сказав, що Славія сповідує не лише силовий футбол, адже в них є і креативні гравці. А капітан команди Сергій Сидорчук пожартував щодо порад Хацкевича по грі зі Славією на другому поверсі. Натомість тренер Славії виділив 2-х гравців Динамо і успіхи киян в єврокубках за останні 10 років.

Інші топ-події

Відбулося жеребкування раунду плей-офф Ліги чемпіонів: Динамо офіційно дізналось потенційного суперника. Також у Лізі Європи Зоря та Маріуполь дізнались можливих суперників у плей-офф.

Іспанська Барселона офіційно представила Відаля. Під час презентації чилієць сказав, що "Мессі – найкращий в історії" та зробив ще кілька гучних заяв. Технічний секретар "блаугранас" Ерік Абідаль запевнив, що Барселона не міняє філософію, коментуючи перехід Відаля.

Тим часом Борусія Д підтвердила перехід Вітселя. Бронзовий призер ЧС-2018 розповів, що після Мундіалю головним завданням для нього був переїзд з Китаю в Європу.