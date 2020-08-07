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Головні новини футболу 6 серпня: стали відомі пари 1/4 фіналу Ліги Європи, Шахтар відпустив трьох гравців

07:00 - Читать на русском
Головні новини футболу 6 серпня: стали відомі пари 1/4 фіналу Ліги Європи, Шахтар відпустив трьох гравців
Шахтар зіграє з Базелем / ФК Шахтар

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 серпня.

Ліга Європи

"Футбол 24" дізнався думку експерта та зібрав реакцію на матч Шахтар – Вольфсбург. Крім того, ми підготували аналіз, завдяки чому "гірники" вийшли у чвертьфінал Ліги Європи.

У заключних матчах 1/8 фіналу Севілья вибила Рому, а Базель переміг Айнтрахт і зіграє з Шахтарем. Всі пари 1/4 фіналу турніру.

Україна

Десна орендувала Михайла Мудрика, який вже дебютував за чернігівців у спарингу. Талановитий вінгер виступатиме за четверту команду України протягом сезону 2020/21. Також "гірники" віддали ще двох гравців Маріуполю.

Завдяки перемозі над Вольфсбургом Шахтар піднявся в топ-15 клубного рейтингу УЄФА.

Зоря продовжила контракт одного з лідерів та підписала чергового новачка.

Болонья хоче підписати Владислава Супрягу, але форвард Динамо цікавить ще кілька клубів Європи.

Світ

Рома офіційно змінює власника. Угода про продаж клубу завершена та обійшлася американській компанії у майже 600 млн євро.

Алексіс Санчес став повноправним гравцем Інтера. Цікаво, що він дістався міланцям безкоштовно.

Барселона підсилилися бразильським нападником, відступні за якого складають 300 млн євро.

blog_ava
Ліга Європи 2019/20: визначились всі пари 1/4 фіналу
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