Ліонель Мессі та його гол бісіклетою / Getty Images

Війна в Україні

Чергова "футбольна" смерть на фронті. Вихованець Динамо загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

Динамо безкоштовно втратило чергового легіонера через бойові дії в Україні. Дозвіл ФІФА призвів до того, що кияни не отримають жодного євро за гравця, який обійшовся у 4 млн.

Динамо, Шахтар та Зоря визначились, де проводитимуть домашні матчі в УПЛ 2022/23.

Топ-матчі дня

Фулхем зупинив Ліверпуль на старті АПЛ – екс-зірка Шахтаря класно дебютував, шоу Мітровіча і Дарвіна, унікальний Салах.

Лондонський Челсі втримав мінімальну перемогу над Евертоном – Миколенко врятував від гола, міг забити й асистувати. Одноклубник українця отримав важку травму і ризикує вибути з гри на тривалий термін.

Українець у європейському дербі приголомшив чемпіона Бельгії та присвятив гол батькові на передовій – ідеальний приціл.

Захисник молодіжної збірної України Максим Таловєров забив дебютний гол за чеський Слован. Його команда виграла 5:1 та лідирує в турнірній таблиці.

Першим голом відзначився і Данило Ігнатенко. Дебютант збірної України приніс Бордо першу перемогу в чемпіонаті Франції.

ПСЖ розпочав сезон Ліги 1 з нищівної перемоги – феєрія Неймара, Мессі віддав магічний асист і забив унікальний шедевр.

Інші головні події

Роман Безус офіційно обрав нову команду. Українець виступатиме за титулований клуб з Європи.

Віктор Циганков може зіграти зі Штурмом у матчі-відповіді кваліфікації ЛЧ. Динамівець найближчим часом повернеться до тренувань після травми, через яку пропустив перший поєдинок.

"Він буде в Динамо, це лише питання часу": Ігор Суркіс підтвердив прихід новачка до Києва.