Головні новини футболу 6 серпня: гольовий бенефіс українців у Європі, шедевр Мессі, смерть вихованця Динамо на фронті
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 серпня.
Війна в Україні
Чергова "футбольна" смерть на фронті. Вихованець Динамо загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.
Динамо безкоштовно втратило чергового легіонера через бойові дії в Україні. Дозвіл ФІФА призвів до того, що кияни не отримають жодного євро за гравця, який обійшовся у 4 млн.
Динамо, Шахтар та Зоря визначились, де проводитимуть домашні матчі в УПЛ 2022/23.
Топ-матчі дня
Фулхем зупинив Ліверпуль на старті АПЛ – екс-зірка Шахтаря класно дебютував, шоу Мітровіча і Дарвіна, унікальний Салах.
Лондонський Челсі втримав мінімальну перемогу над Евертоном – Миколенко врятував від гола, міг забити й асистувати. Одноклубник українця отримав важку травму і ризикує вибути з гри на тривалий термін.
Українець у європейському дербі приголомшив чемпіона Бельгії та присвятив гол батькові на передовій – ідеальний приціл.
Захисник молодіжної збірної України Максим Таловєров забив дебютний гол за чеський Слован. Його команда виграла 5:1 та лідирує в турнірній таблиці.
Першим голом відзначився і Данило Ігнатенко. Дебютант збірної України приніс Бордо першу перемогу в чемпіонаті Франції.
ПСЖ розпочав сезон Ліги 1 з нищівної перемоги – феєрія Неймара, Мессі віддав магічний асист і забив унікальний шедевр.
Інші головні події
Роман Безус офіційно обрав нову команду. Українець виступатиме за титулований клуб з Європи.
Віктор Циганков може зіграти зі Штурмом у матчі-відповіді кваліфікації ЛЧ. Динамівець найближчим часом повернеться до тренувань після травми, через яку пропустив перший поєдинок.
"Він буде в Динамо, це лише питання часу": Ігор Суркіс підтвердив прихід новачка до Києва.