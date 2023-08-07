Трансфери наших

Довбик офіційно став одноклубником Циганкова в Іспанії. Артем отримав кумедний прийом у Жироні та встиг дебютувати за новий клуб. Віктор тим часом забив шедевральний гол учаснику Ліги чемпіонів.

Маліновський не потрапив до заявки Марселя на Лігу чемпіонів. Руслан погодився перейти в Торіно. Шахтар домовився з Бенфікою про трансфер Анатолія Трубіна – відомі фінансові умови.

Україна

СК Дніпро-1 без Довбика дотиснув новачка УПЛ – розкішні гармати перекрили 70 хвилин слабкого футболу у більшості. Колос дотиснув Чорноморець та випередив Шахтар.

Кривбас у матчі з трьома пенальті та вилученням впевнено переміг Зорю. Рух розгромив Ворсклу – Климчук оформив дубль, Павлюк добив полтавців автоголом року.

Світ

Тоттенхем ефектно розтрощив Шахтар у благодійному матчі. Пятов попрощався без пропущених, Кейн забив 4 при 12 сейвах Різника, дебют новачка.

Арсенал виграв Суперкубок Англії в серії пенальті з Ман Сіті – порятунок на 90+11, Зінченко нажив серйозного конкурента.

Роналду забив гол у третьому матчі поспіль і допоміг Аль-Насру вибити з арабської ЛЧ чинного переможця. Буффон отримав роботу в збірній Італії – один із перших матчів буде проти України.