Головні новини футболу 6 серпня: Динамо стартувало в Лізі чемпіонів з поразки, черговий крок Реброва до групового етапу

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 серпня.

Ліга чемпіонів

Динамо невдало розпочало єврокубковий сезон. Кияни програли Брюгге в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Єдиний гол у зустрічі бельгійці забили з пенальті. Олександр Хацкевич все ж оптимістично налаштований перед матчем-відповіддю.

Ференцварош Сергія Реброва на виїзді зіграв внічию із загребським Динамо – Олександр Зубков допоміг забити гол. Команда українців стала фаворитом на прохід у наступний раунд. Аякс розписав яскраву нічию з ПАОКом, Копенгаген "відскочив" у грі з Црвеною Звездою, а АПОЕЛ несподівано поступився Карабаху.

Україна

Прем'єр-ліга змінила титульного спонсора та презентує нову емблему. Динамо дозаявило відразу 12 гравців на УПЛ 2019/20. Шахтар, у свою чергу, заявив молодого форварда на сезон.

Ворскла підписала хавбека Порту, а голкіпер збірної України U-19 близький до переходу в іспанський клуб. Євген Селезньов назвав місце, де хоче продовжити кар'єру.

Світ

Вейн Руні стане граючим тренером англійського клубу. Лондонський Арсенал продав капітана команди у Францію. Тоттенхем вирішив скористатися пасивністю "канонірів" і підписати зірку Барселони.

Реал зробить фінальну пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Поля Погба – Мадрид включить в угоду двох своїх зірок. Водночас Гарет Бейл отримав 2 варіанти продовження кар'єри.

Кріштіану Роналду та Жоау Феліш претендують на приз найкращому португальському гравцю сезону, а Паулу Фонсека – на титул найкращому тренеру.