Україна

Динамо перемогло Шкендію в передостанньому спарингу на турецькому зборі. Єдиний гол був забитий наприкінці гри зусиллями Богдана Лєднєва, а до киян є чимало питань.

СК Дніпро-1 підписав форварда Динамо Загреб – черговий новачок аутсайдера УПЛ.

Максим Коваль пропустив курйозний гол у Саудівській Аравії – майже копія знаменитого удару Роналдінью у ворота Англії на чемпіонаті світу-2002. Едуард Соболь відзначився гольовим пасом у складі Брюгге.

Топ-матчі дня

Аталанта втратила перемогу, ведучи 3:0 ще в першому таймі. Руслан Маліновський відіграв майже весь матч, а Віктор Коваленко не дебютував через проблеми зі шлунком. В центральному матчі туру Серії А Ювентус легко здолав Рому.

Манчестер Юнайтед не зміг обіграти Евертон, а вихід Андрія Ярмоленка не допоміг Вест Хему набрати чергові 3 очки.

Реал з великими труднощами переміг аутсайдера Ла Ліги завдяки дублю центрального захисника.

Інші головні події

Реал втратив Серхіо Рамоса на матчі 1/8 ЛЧ проти Аталанти. Капітан "вершкових" був прооперований та вибув на тривалий термін.

УЄФА готує революційні зміни Ліги чемпіонів – збільшення кількості учасників і новий формат без груп.

Трагедія в Аргентині – найкращий бомбардир місцевого клубу скоїв суїцид. Йому було лише 30 років.