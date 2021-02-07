Головні новини футболу 6 лютого: важка перемога Динамо на зборах, невдача Фонсеки, неймовірне затьмарення Аталанти
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 лютого.
Україна
Динамо перемогло Шкендію в передостанньому спарингу на турецькому зборі. Єдиний гол був забитий наприкінці гри зусиллями Богдана Лєднєва, а до киян є чимало питань.
СК Дніпро-1 підписав форварда Динамо Загреб – черговий новачок аутсайдера УПЛ.
Максим Коваль пропустив курйозний гол у Саудівській Аравії – майже копія знаменитого удару Роналдінью у ворота Англії на чемпіонаті світу-2002. Едуард Соболь відзначився гольовим пасом у складі Брюгге.
Топ-матчі дня
Аталанта втратила перемогу, ведучи 3:0 ще в першому таймі. Руслан Маліновський відіграв майже весь матч, а Віктор Коваленко не дебютував через проблеми зі шлунком. В центральному матчі туру Серії А Ювентус легко здолав Рому.
Манчестер Юнайтед не зміг обіграти Евертон, а вихід Андрія Ярмоленка не допоміг Вест Хему набрати чергові 3 очки.
Реал з великими труднощами переміг аутсайдера Ла Ліги завдяки дублю центрального захисника.
Інші головні події
Реал втратив Серхіо Рамоса на матчі 1/8 ЛЧ проти Аталанти. Капітан "вершкових" був прооперований та вибув на тривалий термін.
УЄФА готує революційні зміни Ліги чемпіонів – збільшення кількості учасників і новий формат без груп.
Трагедія в Аргентині – найкращий бомбардир місцевого клубу скоїв суїцид. Йому було лише 30 років.