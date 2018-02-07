Головні новини футболу 6 лютого: Україна вилетіла в 1/4 футзального Євро, Шахтар програв команді Тейшейри

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 6 лютого.

Україна

Футзал, Євро-2018: Україна з боєм програла Іспанії і вилетіла у чвертьфіналі.

Захисник Шахтаря став гравцем чеського Слована.

Гельзін: Моха рве волосся на голові, бо ми показали йому пропозиції від інших клубів.

Шахтар поступився Цзянсу Сунін Тейшейри у черговому спарингу.

Кучер потрапив до символічної збірної туру в Туреччині.

Фопала офіційно став гравцем Зорі.

Генеральна прокуратура розгляне справу про підроблений диплом Костюченка, – Андріюк.

Димінський не оголошений у міжнародний розшук – адвокат.

Світ

Кубок Франції: ПСЖ розгромив Сошо завдяки хет-трику Ді Марії.

Баварія розгромила Падерборн та пройшла у півфінал Кубка Німеччини.

Хебей Чайна Форчун планує підписати Мессі, першу фантастичну пропозицію Лео відхилив.

Кадрова революція в Борусії Ярмоленка: 6 гравців можуть пакувати валізи.

Куман очолив збірну Нідерландів.

Анонс

Сьогодні в Туреччині відбудеться українське дербі команд Селезньова і Кравця з Кучером. Шахтар вже о 9-й за Києвом проекзаменує АІК, а Динамо о 17:30 зіграє проти Хебей Чайна Форчун, за який виступають Маскерано, Ернанес, Жервінью і Лавессі.