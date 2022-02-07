Наші за кордоном

Руслан Маліновський повернувся до складу Аталанти. Сенсаційна поразка бергамасків викинула команду українця з топ-4.

Владислав Супряга дебютував за Сампдорію. Щоправда, навряд чи українець мріяв саме про такий дебют. Нападник вийшов на заміну в першому таймі, але не зіграв навіть півгодини – тренер замінив його після перерви. Марко Джампаоло пояснив таке жорстке рішення щодо українського чемпіона світу. Єдина втіха для Супряги – команда виграла 4:0.

Ще гіршим вийшов дебют у Данила Ігнатенка. Українець відіграв за Бордо лише 9 хвилин і отримав пряму червону картку. Тут не втішив і результат – жирондинці програли 0:5.

Данило Сікан вперше зіграв за Ганзу. Його команда виграла, нападник результативними діями не відзначився.

Єдиний, хто потішив, – Мар'ян Швед. Колишній лідер Карпат знову віддав гольовий пас у Бельгії.

Україна

Збірна України програла Іспанії у матчі за бронзу Євро з футзалу. Найуспішніший турнір "синьо-жовтих" за 17 років, на жаль, завершився без медалей. Чемпіоном Європи стала Португалія, яка здолала Росію, програючи 0:2.

Шахтар вирушив на другий збір у Туреччину. Два повернення, але знову без Євгена Коноплянки, який наразі не надто вдало шукає новий клуб.

Харківський Металіст оформив трансфер бразильця, якому співав дифірамби Ярославський – новачок отримав культовий номер.

Світ

Барселона перестріляла Атлетіко в розкішному матчі на Камп Ноу. Шедевр Жорді Альби і голи інших захисників підняли каталонців у зону ЛЧ. Траоре і Обамеянг дебютували за каталонську команду.

Душан Влаховіч забив у першому ж матчі за Ювентус. Голом відзначився й інший дебютант туринців.

Сенегал виграв Кубок Африки вперше у своїй історії. Садьйо Мане забив вирішальний пенальті у післяматчевій серії з Єгиптом.

Жеребкування Кубка Англії: Миколенко, Ярмоленко та Зінченко дізнались суперників в 1/8 фіналу турніру.