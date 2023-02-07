Україна

Динамо продовжило переможну серію на зборах – гол Лонвейка гарантував важкий успіх проти Шкендії. Кияни зіграли попри землетрус в Туреччині. Екс-вінгер Челсі опинився під завалами, а один з футболістів загинув.

Збірна України проведе спаринг з клубом АПЛ. Андрій Ярмоленко не повернеться в Динамо до літа, адже Аль-Айн має інші плани.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський напередодні дебютним голом за Марсель підсвітив провал конкурента та отримав високі оцінки ЗМІ. Українець дав обіцянку після несподіваної поразки.

Шанс для Андрія Луніна – Реал оголосив заявку на Клубний чемпіонат світу. Наставник Жирони заявив, що форма Віктора Циганкова далека від найкращої.

Європа

Манчестер Сіті ризикує повторити долю Ювентуса або покинути АПЛ. У "містян" знайшли численні фінансові порушення. Англійський клуб не зможе оскаржити санкції в CAS. Ліверпуль визначив долю Клоппа на тлі жалюгідних результатів.