Україна

Динамо розгромило Чорноморець в Одесі. Віктор Циганков організував три голи. Мірча Луческу може покинути Динамо заради нової зради – румуна вважають порятунком для клубу президента-скандаліста.

СК Дніпро-1 здолав Минай і відірвався від Шахтаря на вершині УПЛ: нефарт Довбика, повернення Гуцуляка і феєрія Хамаша. Рух здолав Кривбас за шалені 12 хвилин – юний капітан забив і підставив львів'ян.

СК Дніпро-1 запропонував Шахтарю зіграти очний матч у Європі.

Олександр Зінченко

Зінченко вперше за 10 матчів зіграв за Арсенал. "Каноніри" здолали Челсі в дербі та повернули собі лідерство в АПЛ, а Сашко отримав круті оцінки. Українець розсмішив фанатів незграбним вкиданням аута. Зінченко емоційно звернувся до українців після перемоги. А ще став найдосвідченішим українцем в історії АПЛ.

Європа

Ліверпуль у матчі АПЛ проти Тоттенхема перервав серію поразок: прем'єрна феєрія Салаха, жах Перішіча, класика Кейна. Піке красиво попрощався з Барселоною в останньому матчі на Камп Ноу.

Рома програла римське дербі через катастрофічний фейл – Лаціо піднявся в топ-3, фани зробили свято на Олімпіко. Ювентус здолав Інтер завдяки герою Костічу та повернувся в боротьбу за Лігу чемпіонів.