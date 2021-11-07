Україна

У суботу продовжився 14 тур УПЛ. Головна сенсація трапилася в Києві, де Динамо програло Ворсклі – відео голів і огляд матчу. Підопічні Мірчі Луческу поступилися в чемпіонаті вперше за рік. Востаннє "біло-сині" в УПЛ програвали Шахтарю 8 листопада 2020-го.

В інших поєдинках Маріуполь обіграв Минай, а Чорноморець перестріляв Рух у феєричному матчі. В обох зустрічах були нереалізовані пенальті.

Топ-матчі дня

Манчестер Сіті здолав Ман Юнайтед у дербі. Олександр Зінченко на полі не з'явився. Барселона втратила перемогу на останніх секундах, хоча перемагала Сельту з рахунком 3:0 ще в першому таймі. Каталонці ще й втратили трьох гравців через травми.

Челсі сенсаційно втратив очки, а Норвіч здобув першу перемогу в чемпіонаті. Втім, це не врятувало головного тренера "канарок" від звільнення.

Віктор Коваленко віддав переможний асист за Спецію, а от Руслан Маліновський не підтримав досягнення співвітчизника, провівши посередній матч за Аталанту.

Баварія здолала сенсацію сезону в Німеччині та збільшила відрив від переслідувачів. Ювентус вирвав перемогу в компенсований час.

Реал став лідером Прімери, а ПСЖ ледь не розгубив перевагу в 3 голи.

Інші головні події

Андрій Шевченко стане головним тренером Дженоа, яка вже звільнила попереднього наставника. Італійські ЗМІ одноголосно стверджують, що на початку наступного тижня про призначення Шевченка буде оголошено офіційно та вже оприлюднили деталі майбутнього контракту.

На цю ж посаду претендував Андреа Пірло, але нові власники "грифонів" віддали перевагу Шевченку, для якого Дженоа – найстаріший клуб і 9-разовий чемпіон Італії – стане першим клубом в кар'єрі наставника. У тренерський штаб українця ввійдуть його колишні асистенти в національній збірній.

Хаві очолив Барселону та дебютує в рідному клубі у дербі проти Еспаньйола.