Головні новини футболу 6 листопада: Шахтар розписав бойову нічию з Динамо Загреб, Ракицький завершив кар'єру у збірній

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 листопада.

Ліга чемпіонів

Шахтар у драматичному поєдинку зумів вирвати нічию у Динамо Загреб. Головний тренер донецького клубу оцінив гру свої підопічних у перестрілці. Футбол 24 підготував для вас відеоогляд голепаду матчу Шахтаря.

Відбулись і інші зустрічі 4-го туру групового етапу ЛЧ, де Ювентус здобув вольову перемогу в Москві, а Манчестер Сіті довелось протистояти Аталанті Маліновського без голкіпера.

Ліга Європи

Динамо прилетіло в Данію на матч проти Копенгагена. Відомий список футболістів, які вирушили на виїзний двобій.

Головний тренер киян поділився настроєм команди та розповів про готовність гравців до важливого поєдинку в Лізі Європи.

Лондонський Арсенал вже встиг зіграти свій матч ЛЄ проти Віторії Гімараєш, де епічно втратив перемогу в кінці зустрічі.

Інші топ-новини

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький заявив, що покидає збірну України. Соцмережі одразу відреагували на цей вчинок, Футбол 24 зібрав для вас найкращі вислови щодо заяви Ракицького.

Баварія продовжує шукати кандидата на посаду головного тренера, визначився головний фаворит.

Український наставник Ференцвароша Сергій Ребров спрогнозував тренерську кар'єру Андрія Шевченка в Європі.