Коронавірус

Збірна України у найближчих матчах змушена обійтися без низки гравців Динамо, які продовжують перебувати на самоізоляції. Андрій Шевченко точно довикличе мінімум одного футболіста.

Владислав Супряга та Сергій Палкін здали позитивний тест на коронавірус незадовго до матчу Динамо – Шахтар. Також хворобу підхопив Олександр Денисов та інші працівники телеканалу "Футбол".

До слова, Шахтар відмовив Динамо у перенесенні матчу після отримання відповідного прохання від київського клубу.

Україна

Після поразок Шахтаря, Динамо і Зорі в єврокубках ситуація в таблиці коефіцієнтів стала для України ще гіршою. Конкуренти пішли у відрив.

Колос здолав СК Дніпро-1 у стартовому матчі 9 туру УПЛ. Євген Селезньов став автором одного з голів.

УПЛ затвердила календар чемпіонату України аж до кінця 2020 року – на наступні 4 тури. У Другій лізі чергової поразки зазнали львівські Карпати, а от харківський Метал продовжує впевнено тримати лідерство.

Юрій Вернидуб отримав варіант продовження кар'єри в Європі.

Світ

Німеччина, Швейцарія та Іспанія оголосили заявки на заключні поєдинки Ліги націй. З першими двома командами зіграє і збірна України – обидва поєдинки підопічні Шевченка проведуть на виїзді.

Саутгемптон став лідером АПЛ завдяки перемозі над Ньюкаслом.

"Футбол 24" виділив топ-матчі вікенду – вихідні обіцяють бути гарячими.