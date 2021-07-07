Євро-2020

Італія у серії пенальті обіграла Іспанію і стала першим фіналістом Євро-2020. Альваро Мората врятував, а потім поховав "Фурію Роху", не забивши вирішальний пенальті. Страждальний форвард Ювентуса встановив одразу два досягнення.

Сьогодні відбудеться другий півфінал чемпіонату Європи. Англія після перемоги над Україною зустрінеться з Данією. Анонс поєдинку незабаром з'явиться на сайті. Зірка збірної Данії не може відрізнити партнерів від суперників – дальтонізм не заважає вести команду до тріумфу на Євро.

Трансфери

Шахтар продав захисника за кордон – Давид Хочолава продовжить кар'єру в Копенгагені. Екс-хавбек Зорі Дмитро Іванісеня офіційно підписав контракт з російським клубом. Металіст 1925 підписав ще двох новачків перед дебютним сезоном в УПЛ.

Вест Хем серйозно націлився на Яремчука – ще два клуби АПЛ готові скласти конкуренцію у боротьбі за українця. Гент не має наміру відпускати Романа дешево. Лебеденко повернувся в Іспанію.

ПСЖ офіційно підписав Ашрафа Хакімі. Лукаш Подольскі повернувся на історичну батьківщину. Зальцбург продав одну зі своїх зірок в Англію. Лідс офіційно придбав оборонця Барселони. Пеп Гвардіола попрощався з мріями про трансфер Харрі Кейна.

Україна

Матч за Суперкубок України між Шахтарем і Динамо офіційно перенесений – відома нова дата. Збірній України з пляжного футболу заборонили їхати на чемпіонат світу в Росію.

Сергій Кравченко продовжив контракт з Чорноморцем – 38-річний ветеран готується зіграти в УПЛ за шосту команду. Папа Гуйє завершив кар'єру гравця. Доля Олімпіка в УПЛ – Гельзін назвав дату доленосного рішення та натякнув на зняття команди з чемпіонату.