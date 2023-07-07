Україна

Анатолій Трубін узгодив контракт з Інтером і чекає продажу героя Ліги чемпіонів. Артем Бєсєдін знайшов сенсаційний новий клуб за кордоном, хоча мав варіанти в Україні. Полісся офіційно підписало ветерана Динамо.

СК Дніпро-1 та Шахтар отримали покарання за побоїще у матчі УПЛ – одразу 8 гравців заробили тривалу дискваліфікацію. Маркевич дізнався суперника на офіційний дебют в Карпатах – Перша ліга отримала календар матчів.

Реакція на виступ молодіжки

Збірна України U-21 отримає преміальні за вихід у півфінал чемпіонату Європи, однак гравці планують передати всі кошти для ЗСУ. Мудрик налякав Іспанію, ключова помилка Ротаня і позитив погрому для збірної України – чого не вистачило для фіналу Євро.

"Тебе знову зафіксували камери, хлопче": Мудрика кличуть в Барсу, а іспанські ЗМІ скаржаться на підлого рецидивіста. "Інтера не буде": Мудрик – аномалія, Ротань – не тактичний геній, розмова про 40 лямів відкладається.

Світ

ПСЖ офіційно оголосив про трансфер екс-зірки Реала. Реал повідомив про підписання талановитого турка. Челсі розірвав контракт капітана після 11 років виступів. Арсенал продав лідера у Бундеслігу після найкращого сезону. Інтер оголосив про перехід хавбека збірної Італії. Луїш Каштру офіційно очолив команду Роналду.