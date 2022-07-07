Україна

Роберто Де Дзербі, за інсайдерською інформацією, розірвав контракт з Шахтарем. Динамо підтвердило товариський матч з Антверпеном перед стартом в Лізі чемпіонів, а також визначилося з датою спарингу проти Евертона.

Два українські клуби оголосили про відмову від участі у наступному сезоні. Один з лідерів Першої ліги також може відмовитись від гри. Микола Кухаревич забив дебютний гол у Європі та отримав порівняння з Роналду.

Трансфери

Динамо знову відпустило Соля в Іспанію та оголосило про відхід 5 гравців з розташування основної команди. СК Дніпро-1 відпустив свого легіонера в Португалію. Соломон прибув до Лондона, аби завершити свій перехід з Шахтаря в АПЛ.

Борусія Д офіційно підписала Аллє на заміну Холанду. Атлетіко оголосив про трансфер Вітселя. Стерлінг узгодив умови контракту з Челсі.

Світ

Стартував жіночий чемпіонат Європи. Англія з рекордом перемогла Австрію у матчі-відкритті турніру. Колишні команди Вернидуба стартували в Лізі чемпіонів-22/23 без голів. Втеча легіонерів, ізоляція від цивілізації, історичне падіння в рейтингу УЄФА – як загниває футбол окупантів.