Головні новини футболу 6 липня: Де Дзербі розриває контракт з Шахтарем, Динамо відпустило Соля
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 липня.
Україна
Роберто Де Дзербі, за інсайдерською інформацією, розірвав контракт з Шахтарем. Динамо підтвердило товариський матч з Антверпеном перед стартом в Лізі чемпіонів, а також визначилося з датою спарингу проти Евертона.
Два українські клуби оголосили про відмову від участі у наступному сезоні. Один з лідерів Першої ліги також може відмовитись від гри. Микола Кухаревич забив дебютний гол у Європі та отримав порівняння з Роналду.
Трансфери
Динамо знову відпустило Соля в Іспанію та оголосило про відхід 5 гравців з розташування основної команди. СК Дніпро-1 відпустив свого легіонера в Португалію. Соломон прибув до Лондона, аби завершити свій перехід з Шахтаря в АПЛ.
Борусія Д офіційно підписала Аллє на заміну Холанду. Атлетіко оголосив про трансфер Вітселя. Стерлінг узгодив умови контракту з Челсі.
Світ
Стартував жіночий чемпіонат Європи. Англія з рекордом перемогла Австрію у матчі-відкритті турніру. Колишні команди Вернидуба стартували в Лізі чемпіонів-22/23 без голів. Втеча легіонерів, ізоляція від цивілізації, історичне падіння в рейтингу УЄФА – як загниває футбол окупантів.