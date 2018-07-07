Головні новини футболу 6 липня: Бразилія вилітає з ЧС-2018, Зінченко йде на рекорд, Буффон в ПСЖ

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 7 липня. Франція та Бельгія зустрінуться у півфіналі Чемпіонату світу 2018, а Олександр Зінченко може побити трансферний рекорд клубу АПЛ.

ЧС-2018

Бразилія – Бельгія: Азар, де Брюйне та компанія "викидають" останню неєвропейську збірну з турніру. Неймар і Ко вилітають від "червоних дияволів", хоча вважались головними фаворитами букмекерів на перемогу в турнірі. Бразилія – Бельгія – дивіться відео голів та огляд матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2018.

Франція – Уругвай: жалюгідна реакція на трагічну гру, вихід у півфінал з 2-х ударів та унікальний рекорд команди Дешама. Без Кавані уругвайці постали сірою мишкою. Луїс Суарес провів свій найгірший матч в історії виступів на мундіалях. Уругвай – Франція – дивіться відео голів та огляд матчу.

Росія – Хорватія: Сочі залило шаленим потопом – розповідаємо, як це вплине на матч 1/4 фіналу ЧС-2018. За годину випала місячна доза опадів. Перші прогнози були такими, що матч може навіть бути зірвано.

Зінченко, Буффон та інші топ-трансфери

Зінченко переходить у Вулверхемптон, – повідомляють англійські журналісти. Сума переходу загалом складала 12 мільйонів фунтів, але виросте до 16 завдяки додатковим платежам, або 18 млн євро. Відтак український півзахисник Зінченко може стати рекордним трансфером Вулверхемптона, який ще не платив стільки за футболістів.

Буффон офіційно став гравцем ПСЖ. Легендарний італійський голкіпер спробує нарешті виграти свою першу Лігу чемпіонів, чого йому так і не вдалось з Ювентусом. Джіджі може затриматись у Парижі на 2 роки.

Букмекери пропонують рекордно низький коефіцієнт на перехід Роналду в Ювентус. Туринський клуб не заперечує потенційного трансферу, незважаючи на незадоволення працівників "Фіату" – головного спонсора операції. Водночас МЮ може втрутитись у боротьбу за Роналду – Реал вже підняв ціну.

Україна

Відрахований за підтримку Росії екс-голкіпер Карпат прокоментував свій вчинок, пояснивши все любов'ю до тренера росіян Черчесова, який також був воротарем. Крім цього, Михайло Готра виправдовується емоціями та далекістю від політики. "Наср*ти мені на думку проросійських волоцюг": віце-президент Карпат Олег Смалійчук – про скандал з голкіпером, який вболівав за Росію.

Динамо випередило Шахтар та Зеніт у боротьбі за бразильського захисника. Сідклей, який виcтупає на лівому фланзі, обійдеться у 5 млн євро.

Визначився склад учасників УПЛ 2018/19. Затверджено остаточні зміни серед команд, які зіграють у новому сезоні елітного дивізіону чемпіонату України.