Головні новини футболу 6 липня: Аргентина виграла бронзу на Копа Амеріка, Мессі отримав вилучення, Єгипет вилетів з КАН

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 липня.

Світ

Аргентина перемогла Чилі у скандальному матчі за третє місце Копа Амеріка-2019. Агуеро забив незвичний гол після блискавичного розіграшу штрафного від Мессі, а сам Лео був вилучений з поля після брутальної штовханини з Меделем – дивне рішення арбітра.

Трансфер Неймара, майбутнє Грізманна і де Лігта: ядерний виступ президента Барселони, на який відповіли ПСЖ та Атлетіко. Грізманн відмовляється тренуватись в Атлетіко, Атлетіко застосує санкції до Антуана, якщо той не з'явиться на передсезонних зборах. Альваро Мората став повноцінним гравцем Атлетіко, а Тео Ернандес офіційно перейшов у Мілан.

Сенсація на Кубку африканських націй: Єгипет з Салахом поступився ПАР на останніх хвилинах і вилетів з турніру. Нігерія протягом 3-х хвилин здійснила камбек проти Камеруна та пробилась у чвертьфінал турніру.

Україна

Прем'єр-ліга визначила найкращого гравця, тренера та інших лауреатів сезону 2018/19 – у списку по два представники Динамо та Шахтаря. Лідер "гірників" Тайсон може возз'єднатися з Фонсекою в Ромі. Перспективний хавбек Дуелунд приєднався до Динамо на зборах в Австрії.

Олександрія продовжує підготовку до наступного сезону. Бронзовий призер УПЛ розписав результативну нічию з бельгійським клубом.

Олімпік попрощався з трьома гравцями – серед них найкращий бомбардир команди. Карпати офіційно втратили ще одного захисника. Стало відомо, хто зараз комплектує львівський колектив – це дуже впливовий агент.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко розпочав тренування у загальній групі Вест Хема – чекаємо повернення на поле. А от Руслан Маліновський тренується окремо від партнерів по Генку, а також не потрапляє в заявку на спаринги.

Форвард збірної України Роман Яремчук відзначився голом за Гент у третьому поспіль матчі. Едуард Соболь відзначився асистом у першому поєдинку за Брюгге, однак команда зазнала нищівної поразки. До речі, фулбека бельгійцям порадив Моурінью.

Володимир Костевич забив чудовий гол з дальньої відстані у матчі проти команди іншого українця.