Україна

ФІФА оприлюднила перший у 2023 році рейтинг національних команд. Збірна України втратила 4 позиції, а на вершині опинилася Аргентина, яка у грудні 2022-го стала чемпіоном світу.

Віктор Циганков отримує одну з найбільших зарплат у Жироні – стало відомо, скільки гравець збірної України заробляє в Іспанії.

Роман Безус заробив червону картку, Бєсєдіна проігнорували – команда українців втратила перемогу у Кубку Кіпру.

У боях за Україну загинув відомий фанат Карпат.

Трансфери і призначення

Челсі офіційно отримав нового тренера. Ним став Френк Лемпард, який тренуватиме команду Михайла Мудрика до завершення сезону 2022/23.

Жозе Моурінью може стати найбагатшим тренером в історії. Португалець отримав одразу три варіанти продовження кар'єри.

Українців в Англії побільшало. Нападник Колоса став гравцем 6-разового чемпіона країни.

Михайло Мудрик – другий найгірший новачок Челсі: вирок українцю від преси та натяк на літній відхід.

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