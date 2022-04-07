Ліга чемпіонів

Реал впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Героєм став Бензема, який відзначився хет-триком. Баварія несподівано програла Вільяреалу. Все обійшлося мінімальною поразкою Мюнхена, але аутсайдер міг навіть влаштувати розгром.

Україна та українці

Ультрас Динамо загинув у боях за Маріуполь. Ігор Бєланов з автоматом в руках боронить Україну, хоча раніше володар "Золотого м'яча" хизувався зв'язками з верхівкою Росії.

Динамо офіційно відпустило Цітаішвілі в Польщу – Гіо виступатиме за краківську Віслу. Легія знайшла спосіб перевести дохід з продажу квитків на матч проти Динамо в обхід Суркісів. Луческу має намір організувати ще кілька матчів – Манчестер Сіті та Рома серед потенційних суперників Динамо.

Віталій Миколенко заробив пенальті і першу результативну дію в Англії, але його Евертон у матчі за виживання на останніх хвилинах поступився Бернлі. Де Дзербі не збирається покидати Шахтар. Італієць незабаром возз'єднається з футболістами.

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ФІФА хоче збільшити ігровий час матчів – зміни можуть набрати чинності вже на ЧС-2022. Куман офіційно очолить збірну Нідерландів після Мундіалю.