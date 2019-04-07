Головні новини футболу 6 квітня: Баварія знищила Борусію Д, Барселона дотиснула Атлетіко, Маліновський оформив дубль

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 6 квітня.

Європа

У битві за лідерство Бундесліги мюнхенська Баварія розтрощила дортмундську Борусію. Тренерський штаб і футболісти "чорно-жовтих" тотально розчарували, а суперник зробив їх стандартами і не тільки. Один з героїв зустрічі Роберт Лєвандовскі оформив дубль і забив 200 голів у німецькій першості – швидше за нього стільки наколотила лише одна легенда. Баварія очолила турнірну таблицю з одним очком переваги, але Ніко Ковач вважає, що нічого ще не вирішено.

В поєдинку лідерів Прімери була серйозніша боротьба – Барселона на останніх хвилинах вирвала перемогу в Атлетіко. Щоправда, в чемпіонських перегонах тут все сумно, адже після виграшу над найближчим переслідувачем каталонці мають 11 очок гандикапу. Реал наблизився на відстань двох пунктів від другої сходинки, здолавши у важкому матчі Ейбар.

Центральний матч дня в Серії А приніс чергову перемогу Ювентуса. Юна зірка "б'янконері" Мойзе Кін продовжує штампувати для команди залікові бали – на його рахунку вирішальний гол у ворота Мілана. Рома мінімально здолала Сампдорію та наблизилася до зони Ліги чемпіонів.

Українці за кордоном

У топ-чемпіонатах наші футболісти не грали. Манчестер Сіті без травмованого Олександра Зінченка обіграв Брайтон та вийшов у фінал Кубка Англії. А Євген Коноплянка з невідомих причин не потрапив навіть до заявки на матч Шальке в Бундеслізі – "кнаппен" на останніх хвилинах програли нещодавньому супернику Шахтаря Айнтрахту.

За збірників відбивався Руслан Маліновський, який відзначився двома голами в чемпіонаті Бельгії. Завдяки цьому його Генк обіграв Гент Яремчука та Безуса. Хороші новини для майбутнього першого номера національної команди – Зідан хоче, щоб Андрій Лунін став другим голкіпером Реала.

Малага з Євгеном Селезньовим програла Гранаді – українець отримав середній бал у команді. Ференцварош Реброва розгромно переміг в Угорщині та захотів викупити Івана Петряка у Шахтаря.

Україна

У 23-му турі УПЛ Десна на виїзді впевнено перемогла Олімпік – героєм зустрічі став Сергій Старенький, в активі якого гол і асист. Дуель аутсайдерів завершилася тим, що Арсенал-Київ розібрався з Чорноморцем. Столична команда відзначилася трьома голами та скоротила відставання від рятівного місця до мінімуму.

Сьогодні відбудуться матчі 1/4 фіналу Кубка України. У центральному поєдинку Шахтар прийматиме Динамо. Анонс зустрічі незабаром читайте на "Футбол 24".