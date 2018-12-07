Головні новини футболу 6 грудня: скандал на зборах учасників УПЛ, Реал вийшов у 1/8 Кубка Іспанії та поверне Луніна

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 6 грудня.

Україна

У Києві повинні були відбутись збори учасників УПЛ, на яких мали розглянути питання щодо розширення чемпіонату України. Втім, у Будинку футболу зібрались лише представники Динамо, Зорі, Олімпіка, Карпат та Арсенала-Київ. Таким чином був відсутній кворум – як наслідок, засідання перенесено на 20 грудня.

За словами генерального директора Зорі Сергія Рафаїлова, у делегатів одразу 4-х клубів поламалися автомобілі – саме через це вони не прибули на збори.

Як заявила сама УПЛ, організація не закликала клуби до бойкоту. З'явились повідомлення, що Динамо та ще 2 клуби виступили за відставку президента УПЛ Томаса Грімма, проте пізніше київський клуб подібну інформацію спростував.

8 клубів Першої ліги подали заявку на атестацію для участі в УПЛ.

КДК ФФУ дискваліфікував В'ячеслава Шевчука за його поведінку в матчі Шахтар – Олімпік.

Українці за кордоном

Андрій Лунін повернеться в Реал влітку 2019 року та повинен стати другим воротарем мадридців. До слова, матч проти Райо Вальєкано став найкращим у кар'єрі Луніна за версією авторитетного видання.

А от Євген Селезньов може опинитись в іншому турецькому клубі вже взимку – трансфер українця в Галатасарай під загрозою зриву. До слова, саме у стамбульський клуб хотів перейти український нападник.

Інші топ-події дня

Реал вийшов до 1/8 фіналу Кубка Іспанії. В матчі-відповіді мадридці розбили Мелілью з рахунком 6:1.

Ліон не буде проводити тренування на НСК Олімпійський перед поєдинком Ліги чемпіонів проти Шахтаря – стала відома причина. Крім того, один з лідерів Ліона може пропустити матч.

Збірна України розпочне відбір на Євро-2020 у Лісабоні – офіційна заява ФФУ.