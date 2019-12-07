Головні новини футболу 6 грудня: Шахтар розгромив Олімпік, Фонсека стримав лідера Серії А, Челсі скоротили бан

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 грудня.

Україна

У першому матчі 17 туру УПЛ Шахтар переміг Олімпік: цікавий розгром перед Аталантою, прогрес дуету Тете та Додо, неоднозначний Матвієнко. Дивіться відео голів та огляд поєдинку. Луїш Каштру прокоментував пошкодження Пятова, а Вісенте Гомес пояснив, чому його команда не зуміла уникнути розгрому.

Шахтар претендує на таланта Корінтіанса – клуби з топ-чемпіонатів нав'яжуть конкуренцію "гірникам". Карпати переглядають чемпіона світу U-20. Динамо готове знизити ціну на свого легіонера.

Польща – Україна: господарі офіційно назвали місце проведення матчу.

Європа

Челсі скоротили трансферний бан – Лемпард зможе підписувати нових гравців вже у січні. Брендан Роджерс перепідписав контракт з Лестером і тим самим спростував чутки про перехід в інший клуб. Уотфорд оголосив ім’я нового головного тренера.

Інтер у веселому матчі розписав нічию з Ромою – команда Паулу Фонсеки зупинила лідера Серії А та піднялася у зону Ліги чемпіонів. Баварія зійшла з дистанції у перегонах за Холандом – у черзі ще два німецькі топ-клуби.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко відновився після травми – українець може зіграти у манкуніанському дербі, яке відбудеться сьогодні. У чому Руслан Маліновський перевершує всіх – хавбек збірної отримає новий шанс, або Як Аталанта залякує Шахтар 87-річним рекордом.

Роман Зозуля не врятував Альбасете від втрати очок у матчі проти аутсайдера Сегунди. Український форвард разом із VAR здобув право на пенальті – відео епізоду, який міг принести перемогу Альбасете.