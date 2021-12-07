Україна

СК Дніпро-1 впевнено переміг Чорноморець, повернувшись на третю позицію. Нічого особливого, тільки черговий гол плюс пас Довбика – найкращого бомбардира та автора найбільшої сумарної кількості результативних дій в УПЛ 2021/22.

Шахтар змагається з Аталантою за Бога. Донеччани пропонують Сассуоло свою коштовну зірку та 10 мільйонів євро.

Петраков викличе 2 новачків на збір України перед Шотландією у плей-офф відбору ЧС-2022. Журналіст Бурбас розкрив прізвища абсолютних дебютантів. Головний тренер збірної підтвердив продуктивну розмову з Мудриком.

Катерина Монзуль посіла 4 місце у світі. Українська суддя отримала відзнаку в рейтингу арбітрів-жінок за підсумками 2021 року.

Екс-хавбек збірної України працюює вантажником. Колишній гравець Динамо, Дніпра і Волині дуже хоче повернутися у футбол і не виключає можливості працевлаштуватися в Росії.

Шахтар прагне підписати нападника, на якого претендує також лондонський Арсенал. Обидва клуби вже контактували з агентом бразильського центрфорварда, який міг би замінити травмованого Траоре. Ціна питання – на рівні 15 мільйонів євро.

ЛЧ

Бенфіка – Динамо: матч ЛЧ розсудить скандальний рефері. Іспанські ЗМІ навіть запідозрили "змову", згадавши його минуле, коли окремі суперечливі рішення арбітра протягнули Барселону далі в божевільному камбеці з ПСЖ (6:1).

Динамо оголосило заявку на "прощальний" матч в нинішньому сезоні єврокубків. Зустріч з Бенфікою пропустить через коронавірус Томаш Кендзьора. Команда Луческу зіткнулася з несподіваними проблеми в аеропорту. Через несправність літака Динамо вилетіло із запізненням і змушене прибувати в Лісабон пізньої ночі.

Зінченко разом з Гвардіолою прийшов на прес-конференцію перед матчем ЛЧ. Українець напередодні дуелі з німецьким Лейпцигом розповів про свою особливу роль у Манчестер Сіті.

Шахтар – Шериф: Де Дзербі розповів про мотиви в ЛЧ, можливість запрошення екс-помічника Шевченка, якого вважає своїм другом, і силу команди Юрія Вернидуба.

Світ

Маліновський ефектно змінив лідера Серії А, Рангнік дебютував з перемоги в Манчестер Юнайтед, а ось Шевченко та Хаві провалилися без голів – підсумовуємо євровікенд.

Переможець Ліги чемпіонів підписав контракт із Саутгемптоном на 1 місяць. Доволі незвичний трансфер вільного агента, який встиг пограти за Челсі та Манчестер Сіті.

Дембеле сказав Хаві, що покине Барселону – чемпіон світу 2018 спокусився на велику фінансову пропозицію від аутсайдера АПЛ.