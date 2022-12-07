Чемпіонат світу-2022

Визначилися всі пари 1/4 фіналу чемпіонату світу. Португалія вийшла у чвертьфінал, забивши 6 голів Швейцарії. Роналду залишили в запасі, а його конкурент зробив хет-трик.

Іспанія сенсаційно вилетіла з Мундіалю від Марокко. Голкіпер повторив легендарний рекорд Шовковського в серії пенальті, який неможливо перевершити.

Україна

Ігор Суркіс озвучив пріоритет Динамо на зимовому трансферному ринку. Артем Довбик пояснив, чому не має наміру продовжувати контракт з СК Дніпро-1.

Анатолій Трубін цікавить Ювентус – у конкурентах воротарі з Серії А. Ворскла може розпрощатись з найкращим бомбардиром сезону.

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