Україна

12-й тур УПЛ завершився чотирма поєдинками. У стартовому матчі дня Олімпік обіграв Рух – львів'яни й надалі не можуть виграти бодай одну гру. Миром завершився і матч Колоса та Олександрії. Зоря здолала ослаблений СК Дніпро-1, а Десна вирвала перемогу над Ворсклою на останніх секундах гри.

Динамо хоче повернути Александара Драговіча, який саме з київського клубу перейшов у Байєр у 2016 році. Влітку 2021-го в австрійця завершується контракт з "фармацевтами", а сторони продовжать перемовини щодо трансферу вже в зимове вікно. Також кияни зацікавлені у трансфері найкращого бомбардира УПЛ.

Наші за кордоном

Мар'ян Швед розізлив наставника Мехелена, за який українець виступає на правах оренди із Селтіка. За словами тренера, нападник ставить свої інтереси вище за командні. "Футбол 24" спробував розібратися у проблемах українця та з'ясувати, що ж насправді відбувається.

Євген Чеберко допоміг ЛАСКу здобути важливі 3 очки та очолити турнірну таблицю чемпіонату Австрії. Роман Яремчук віддав класний асист за Гент, але його команда знову не змогла виграти.

Світ

Тоттенхем обіграв Арсенал у фірмовому стилі Жозе Моурінью і повернувся на перше місце АПЛ – Кейн став рекордсменом дербі Північного Лондона. Ліверпуль теж виграв свій матч, наздогнавши "шпор", але команда Клоппа має гіршу різницю м'ячів.

Перші результати розслідування смерті Дієго Марадони розкрили шокуючу халатність лікаря.

Без Неймара, Мбаппе і зірок Ліверпуля – IFFHS назвала команду найкращих у 2020 році.