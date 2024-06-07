Руслан Ротань дивує всіх на представницькому турнірі. Олімпійська збірна України розбила Італію. "Футбол 24" презентує дайджест головних подій 6 червня.

Україна

Україна розтрощила Італію на турнірі молодіжних та олімпійських збірних, наблизивши вихід у фінал. Хлань і Мартинюк забили шедевральні голи. Сікан, Батагов, Волошин і Ярмолюк також зробили круту заявку на Олімпіаду. Скаути Серії А можуть знайти у нашій збірній справжніх діамантів.

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Світ

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