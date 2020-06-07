Головні новини футболу 6 червня: Шахтар і Баварія наблизилися до титулів, скандал з Зорею, успіхи українських легіонерів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 червня.

Україна

Стартував 25-й тур Прем'єр-ліги. Шахтар втримав перемогу над Десною в матчі з п'ятьма голами та двома пенальті: провал резервістів Каштру, успіх Фернандо і новий кандидат у збірну. "Гірникам" для дострокового оформлення чемпіонства потрібно виграти ще два поєдинки.

В іншому матчі ігрового дня Зоря в більшості здолала Колос та вийшла на чисте друге місце. Долю зустрічі вирішив один гол луганців у дебюті. Щоправда, гра була під загрозою – Зоря нібито провела не той тест на COVID-19, який вимагається. Луганський клуб офіційно роз'яснив ситуацію, однак представник УАФ заявив, що "чорно-білим" загрожують санкції.

Європа

Баварія в центральному матчі 30-го туру Бундесліги впевнено переграла Байєр і зробила передостанній крок до чемпіонства: непримітний герой Мюнхена, наймолодший голеодор першості, сум без Хаверца, рекорди Мюллєра та Лєвандовскі. В інших матчах Борусія Д мінімально здолала Герту, а РБ Лейпциг сенсаційно на останніх секундах втратив перемогу над аутсайдером.

АПЛ вкотре протестувала усі клуби на коронавірус – результати здивували. Ліверпуль здійснить спробу зірвати трансфер Вернера в Челсі. До речі, ми детально описували цю ситуацію: Ліверпуль підвів Клоппа, а Челсі вихопив скарб – трансферна сага Вернера дарує сенсаційну розв'язку.

Барселона отримала пропозицію щодо трансферу Фаті за 100 мільйонів євро. А ще каталонці вирішили позбутись Дембеле. Смерть тренера, скандали, суди та погрози Мессі – Барселона вигравала свою останню Лігу чемпіонів у пекельних умовах.

Наші за кордоном

Артем Мілевський віддав 2 розкішні асисти, а Олександр Нойок забив переможний гол – завдяки нашим хлопцям Динамо Брест розтрощило суперника в чемпіонаті Білорусі, відвантаживши 6 м'ячів.

Володимир Костевич оформив асист за Лех – команда українця здійснила крутий камбек у Польщі. Іван Петряк після успішного дня продовжує чемпіонську погоню за Сергієм Ребровим в Угорщині. Окрім цього, українці відзначились дебютними голами в Естонії.

У Олександра Зінченка не все так солодко – Манчестер Сіті знайшов йому зіркового конкурента. Реал визнав, чим Андрій Лунін кращий за Куртуа – порівняння, яке може не сподобатись бельгійцеві.