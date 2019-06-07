Головні новини футболу 6 червня: Хацкевич залишився наставником Динамо, Нідерланди вийшли у фінал Ліги націй

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 червня.

Україна

Динамо офіційно продовжило контракт з Олександром Хацкевичем. Нова угода розрахована на 2 роки. Президент клубу Ігор Суркіс розповів, що білоруський фахівець виконав те, про що сторони домовлялися. Сам наставник "біло-синіх" запевнив, що цілі команди незмінні – повернути чемпіонство, боротьба за Кубок та Суперкубок України.

Динамо визначилося з долею орендованих Зорею футболістів: Тимчик повернеться в Київ та буде конкурувати за місце в основному складі, а Михайліченко та Лєднєв залишаться в оренді до кінця року. Десну покинули одразу шість футболістів, а Калітвінцев навпаки приєднався до чернігівців.

Шахтар готовий зменшити для Роми суму відступних за Паулу Фонсеку. До того ж португальський коуч може самостійно виплатити круглу суму "гірникам" за свій відхід в Серію А. Донеччани нібито планують заплатити Палмейрасу 10 мільйонів євро за 21-річного вінгера.

Світ

Нідерланди перемогли Англію в овертаймах і здобули путівку до фіналу Ліги націй. Маттейс Де Лігт спершу привіз гол на власні ворота, а потім виправився біля чужих. Вирішальні м'ячі забив джокер голландців. У фіналі турніру "ораньє" зустрінуться з Португалією.

Неймар зазнав серйозної травми – бразилець пропустить Копа Амеріка. Продовжується розслідування в справі про можливе зґвалтування від зіркового футболіста, у мережі з'явилось відео скандального інциденту.

Україна – Сербія

Сьогодні збірна України зіграє третій матч кваліфікації до Євро-2020. Читайте анонс та стежте за оперативними новинами зі Львова на "Футбол 24". Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко поділився очікуваннями від гри, а його підопічні провели тренування на Арені Львів. Особливу мотивацію матиме Євген Коноплянка – скаут Фенербахче відвідає поєдинок, щоб оцінити потенційного новачка.

Головний тренер суперників Младен Крстаїч розуміє, що на його команду чекає серйозне випробування, але сподівається на позитивний підсумок. Голкіпер сербів взагалі каже, що це не вирішальний поєдинок відбору. Атмосфера навколо матчу буде дуже гарячою – белградські хулігани приїдуть до Львова, а наша поліція мобілізується.